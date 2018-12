LPI-NDH: Nach Unfall im Krankenhaus (Nordhausen)

Nordhausen (ots) - Bei einem Auffahrunfall im Feierabendverkehr am Dienstagnachmittag wurde eine 51-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Die Frau war mit ihrem VW, aus Richtung Arnoldstraße kommend, in der Grimmelallee in Richtung Parkallee unterwegs. Dahinter befand sich ein Suzuki. Dessen 37-jähriger Fahrer fuhr auf den VW auf, als die Frau verkehrsbedingt halten musste. Die Frau kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8500 Euro.

