LPI-NDH: Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf B 247, drei Menschen verletzt

Dingelstädt (ots) - Drei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag auf der B 247 bei Dingelstädt. Ein 83-jähriger Autofahrer war mit seinem Tiguan in Richtung Mühlhausen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Mazda zusammen. Der Rentner, seine 86-jährige Beifahrerin und der 55-jährige Fahrer des Mazdas kamen, glücklicherweise nicht ernsthaft verletzt, ins Krankenhaus. Beide Autos sind Schrott. Der Schaden wird auf ca. 25000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle, unweit der Wolkramshäuser Mühle, war für ca. 2 Stunden gesperrt.

