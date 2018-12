LPI-NDH: Pferde überstehen Unfall unverletzt, Auto beschädigt

Großtöpfer (ots) - Über 3000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen. Ein 56-jähriger Autofahrer war mit seinem Hyundai zwischen Geismar und Großtöpfer unterwegs. Am Ortseingang Großtöpfer standen plötzlich zwei Pferde auf der Straße. Es kam zur Kollision mit den Tieren, die glücklicherweise unverletzt blieben. Noch ist unklar, wie die Tiere entweichen konnten. Der Weidezaun war am Abend noch intakt.

