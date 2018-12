LPI-NDH: Kabeldiebe unterwegs

Sondershausen (ots) - Ca. 50 m Kabel ließen Diebe in der Nacht von Montag zu Dienstag von einem Grundstück An den Linden mitgehen. Das Kabel war im Nebengelass eines sich derzeit in der Sanierung befindlichen Eigenheimes gelagert. Der oder die Täter nahmen aber nicht das gesamte Kabel mit. Einen Teil ließen sie zurück.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell