LPI-NDH: Schmierereien in der Gemeinde

Oppershausen (ots) - Immer wieder muss sich die Polizei mit Straftaten auf Friedhöfen beschäftigen. So auch seit Dienstagnachmittag in Oppershausen. Dort hatten Unbekannte in der Nacht von Montag zu Dienstag zwei Grabsteine und die Fassade der Leichenhalle mit silberner Farbe beschmiert. Doch das sind nicht die einzigen Schmierereien. In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde die Gemeindescheune mit grüner Farbe besprüht. Mit viel Aufwand erfolgte am Dienstag die Beseitigung der Farbe. Am Mittwochmorgen stellte die Bürgermeisterin fest, an selbiger Stelle schmierte man erneut. Von den Tätern fehlt jede Spur. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

