LPI-NDH: Spezialisten der Kriminalpolizei setzen morgen ihre Arbeit fort, das haus gilt nicht mehr als einsturzgefährdet...

Sondershausen (ots) - Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei konnten heute bereits mit ihrer Arbeit am Brandort beginnen. Ein abschließendes Ergebnis wird morgen erwartet, wenn die Arbeit dort fortgesetzt und beendet ist. Ein Baustatiker hat sich das Gebäude im Laufe des Tages angeschaut und bestätigt, dass das Haus nicht einsturzgefährdet ist. Der entstandene Sachschaden wird mittlerweile auf ca. 1 Million Euro geschätzt, im Haus befand sich neben den Wohnungen, auch eine Zahnarztpraxis. Das Gebäude ist gesichert. Fußgänger und auch Autofahrer müssen weitere Einschränkungen rund um das Brandhaus in Kauf nehmen. Die Carl-Schröder-Straße bleibt vorerst gesperrt. Gestern Nachmittag war im Haus ein Feuer ausgebrochen und hatte den Dachstuhl komplett zerstört. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden.

