LPI-NDH: Honda geklaut

Mühlhausen (ots) - Am zurückliegenden Wochenende wurde ein dunkelblauer Pkw Honda H RV von der Außenfläche eines Autohauses in der Mittelstraße gestohlen. Das neuwertige Fahrzeug hatte einen Wert von über 20000 Euro. Wie es gestohlen wurde, ist noch unklar. Am Montagnachmittag hatte ein Mitarbeiter den Diebstahl bemerkt. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen, unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

