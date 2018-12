LPI-NDH: Zusammenstoß beim Überholen

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ca. 11000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag zwischen Heiligenstadt und Kalteneber. Die 62-jährige Fahrerin eines Smart war in Richtung Kalteneber unterwegs. Beim Linksabbiegen in einen Seitenweg, unweit des Forsthauses, kam es zum Zusammenstoß mit einem Skoda. Dessen 37-jähriger Fahrer hatte im selben Augenblick zum Überholen des Smart angesetzt. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell