LPI-NDH: Auto gegen Baum geprallt

Flarchheim (ots) - Ein 18-jähriger Autofahrer und dessen 30-jähriger Beifahrer wurden am Montagabend bei einem Unfall leicht verletzt. Sie waren auf der Panzerstraße zwischen Oppershausen und Flarchheim unterwegs, als ihr Seat in einer Kurve von der Straße abkam. Das Fahrzeug rutschte auf der nassen Fahrbahn gegen einen Baum und wurde stark beschädigt. Die beiden Männer kamen ins Krankenhaus. Auch der Baum wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4400 Euro geschätzt.

