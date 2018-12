LPI-NDH: Kupferkabel gestohlen

Nordhausen (ots) - Auf ein Spezialkabel aus Kupfer hatten es Diebe am zurückliegenden Wochenende in Nordhausen abgesehen. Sie verschafften sich gewaltsam durch Heraustrennen eines Zaunsfeldes Zutritt auf das Gelände einer Firma im Gewerbegebiet An der Helme. Von einem beladenen Lkw wurden drei Kabeltrommeln heruntergerollt. Nachdem sie das Kabel abgewickelt hatten, ließen die Diebe die leeren Kabeltrommeln am Ufer der Helme zurück. Noch ist nicht klar, wie hoch der entstandene Schaden ist. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell