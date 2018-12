LPI-NDH: Wohl unter dem Einfluss von Drogen unterwegs

Nordhausen (ots) - Am Samstag wurde kurz nach Mitternacht in der Leimbacher Straße eine 37 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw einer Kontrolle unterzogen. So wie sich die Frau verhielt, bestand der Verdacht, dass sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hat. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Erst das Ergebnis der Blutuntersuchung wird Aufschluss darüber geben, ob die Frau hätte am Straßenverkehr teilnehmen dürfen.

