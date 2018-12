LPI-NDH: Unfallflucht

Roßleben (ots) - Am 01.12.2018 kommt es gegen 13:15 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Friedenstraße in Roßleben. Die Fahrerin (44) eines Pkw VW Passat Kombi stellte ihren Pkw in einer Parklücke auf dem Parkplatz am Lidl - Markt in Roßleben ab. Ihr Sohn (11), bleibt auf dem Beifahrersitz im Fahrzeug sitzen. Die Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Pkw Dacia Sandero rückwärts aus der schräg gegenüberliegenden Parklücke aus und stieß hierbei gegen den hinter ihr geparkten Pkw. Die Fahrerin des Pkw Dacia fuhr einfach weiter und verließ den Parkplatz. Als sie auf der Friedensstraße war, hielt die Frau auf Höhe des Pkw VW den sie zuvor geschädigt hatte an und schaute noch mal. Hier muss sie den Zeugen, den Beifahrer des VW gesehen haben und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Der Zeuge konnte sich das amtliche Kennzeichen vom Pkw der Frau merken und der Polizei mitteilen. Am Pkw VW kam es zu einem Schaden in Höhe von ca. 100,00 Euro. Gegen die Fahrerin des Dacia wurde Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht erstattet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell