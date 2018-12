LPI-NDH: Verkehrsunfall

Donndorf (ots) - Am 01.12.2018 ereignete sich gegen 12:15 auf der L 12 15 zwischen den Orten Donndorf und Wiehe ein Verkehrsunfall beim Überholen. Die Fahrerin (66) eines Pkw Opel Corsa befährt die L1215 aus Richtung Donndorf kommend, in Richtung Wiehe. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve, auf gerader Strecke, hat die Fahrerin die Absicht, ein vor ihr langsam fahrendes Fahrzeug zu überholen und schert nach links aus. Dabei übersieht die Fahrerin die Nachfolgende Fahrerin (38) mit ihrem Pkw Dacia, welche sich bereits im Überholvorgang befindet. Es kommt zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Personen werden nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen kommt es zu einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000,00 Euro.

