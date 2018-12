LPI-NDH: Verkehrsunfall

Großenehrich (ots) - Am 30.11.2018 gegen 12:30 Uhr parkte die Fahrerin (45) eines Pkw Seat Leon Kombi ihren Pkw in Großenehrich, OT Otterstedt, Alte Hauptstraße auf der rechten Fahrbahnseite in Fahrtrichtung ab. Beim Verlassen des Fahrzeuges hatte die Fahrerin nicht ordnungsgemäß die Handbremse angezogen und somit den Pkw unzureichend gegen das Wegrollen gesichert. In der weiteren Folge rollte der Pkw, auf der leicht Bergauf gehenden Fahrbahn, rückwärts quer über die Fahrbahn und stieß dann anschließend gegen einen in einer Einfahrt abgestellten VW Crafter. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 7500,00 Euro.

