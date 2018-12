LPI-NDH: Verkehrsunfall

Sondershausen (ots) - In Sondershausen auf der B 4 - im Bereich Umgehungsstraße Auffahrt Schachtstraße, kam es am 30.11.2018 gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin (73) eines Pkw Citroen fuhr von der Schachtstraße kommend auf die B 4 in Richtung Erfurt auf. Beim Auffahren auf die Bundesstraße überzeugte sich die Fahrerin nochmals mit einem Schulterblick nach links hinten, ob kein Verkehr kommt. Hierbei lenkte die Fahrerin ungewollt nach rechts und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Aufprall wurden beide Frontairbags ausgelöst. Der Pkw blieb an der Leitplanke schräg zur Fahrbahn stehen, am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3000,00 Euro. Die Fahrerin wurde zur Beobachtung ins DRK Krankenhaus verbracht.

