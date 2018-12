LPI-NDH: Unfallflucht

Bad Frankenhausen (ots) - Zu einer Unfallflucht kam es in der Zeit vom 24.11.2018 / 19:00 Uhr bis 30.11.2018 / 08:00 Uhr in Bad Frankenhausen in der Erfurter Straße / auf der Parkfläche hinter dem Hotel "Thüringer Hof". Der Fahrer (36) parkte seinen PKW Seat in Fahrtrichtung Untergelgen in einer Parkbucht ab. Als er nach einer Woche seine Fahrt fortsetzen wollte, bemerkte er, dass durch ein unbekanntes Fahrzeug die rechte vordere Stoßstange seine PKW beschädigt wurde. Wer kann Angaben zum Verursacher des Schadens an dem Pkw Seat machen ? Informationen nimmt die Polizeistation Artern über die Telefonnummer - 03466/3610 oder die Polizeiinspektion Kyffhäuser in Sondershausen über die Telefonnummer - 03632/6610 entgegen.

