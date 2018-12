LPI-NDH: Unfallflucht

Donndorf (ots) - Am 30.11.2018 wurde auf der Polizeistation Artern eine Unfallflucht angezeigt, welche sich bereits am 03.11.2018 gegen 14:10 Uhr zwischen Nausitz und Donndorf auf der L 1215 ereignet hat. Der Fahrer (48) eines Pkw BMW befuhr die oben benannte Strecke, als ihm ca. 50 m hinter der Abfahrt nach Schönewerda, eine Radabdeckkappe entgegengerollt kam. Die Kappe stammte vermutlich von dem Fahrzeuggespann, welches ihm zu diesem Zeitpunkt entgegenkam. Bei dem Gespann handelte es sich um einen älteren dunkleren grünen VW Transporter mit einem beigefarbenen Wohnanhänger. Aufgrund der Ausweichreaktion zog der Fahrer sein Fahrzeug nach rechts und schädigte sein Fahrzeug an dem hier befindlichen Hochbord. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro. Der Fahrer des Pkw wurde nicht verletzt. Der Fahrer des Pkw BMW wendete sein Fahrzeug und fuhr die Strecke bis hinter Gehofen zurück, um den Verursacher zu stellen, leider ohne Erfolg. Wer kann Angaben zu dem bezeichneten Fahrzeuggespann machen, welches sich am 30.11.2018 in der Zeit von 14:10 Uhr aus Richtung Nausitz kommend in Richtung Donndorf auf der L 1215 bewegt hat ? Informationen nimmt die Polizeistation Artern über die Telefonnummer - 03466/3610 oder die Polizeiinspektion Kyffhäuser in Sondershausen über die Telefonnummer - 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell