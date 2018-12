LPI-NDH: Verkehrsunfall

Oldisleben (ots) - Am 30.11.2018 kam es gegen 07:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Oldisleben, Frankenhäuser Straße. Die Fahrerin (45) eines Pkw Chevrolet befuhr die Frankenhäuser Straße in Richtung Bad Frankenhausen als sie durch ein entgegenkommendes Fahrzeug derart geblendet wurde, dass sie das Lenkrad verzog und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei überfuhr sie eine Mülltonne und stieß in der weiteren Folge vor einen, in diesem Bereich geparkten Pkw Suzuki. Durch die hinzugezogene FFW Oldisleben wurden die auslaufenden Betriebsflüssigkeiten gebunden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An den Fahrzeugen kam es zu einem Gesamtschaden in Höhe von ca. 4000,00 Euro. Beide Fahrzeuge wurden auf Wunsch durch einen Abschlepper geborgen.

