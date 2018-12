LPI-NDH: Unfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots) - A 01.12.2018 13:05 Uhr, ereignete sich auf der B80 ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Opel Corsa befuhr die B 80 von Witzenhausen kommend, in Richtung Hohengandern. Ausgangs einer Linkskurve mit Gefälle kam sie kurzzeitig nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach der Spurenlage lenkte sie hierbei zu stark nach links, so dass sie mit den Pkw in den gegenüberliegenden Straßengraben fuhr. Bedingt durch die Hanglage überschlug sich das Fahrzeug seitlich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Am Fahrzeug selbst entstand wirtschaflicher Totalschaden. Schaden ca.3.000.- Euro.

