LPI-NDH: Unfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots) - Am 30.11.2018 09:30 Uhr, ereignete sich in Heiligenstadt ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Peugeot 206, befuhr auf dem oberen Parkplatz der Sperberwiese in Höhe des Solariums die Ausfahrt und beabsichtigte, diesen zu verlassen. Da jedoch auf der Abfahrt länger andauernde Ladearbeiten stattfanden, setzte der Fahrer seinen Pkw zurück. Er fuhr rückwärts gegen einen längsseits vor dem Solarium geparkten Opel Zafira Tourer. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 9.000.- Euro.

