LPI-NDH: Wer kennt die Frau?

Nordhausen (ots) - Sie steht im Verdacht mit einer gestohlenen Geldkarte am Dienstag, dem 15.05.2018, widerrechtlich einen dreistelligen Bargeld in der Sparkassenfiliale am Kornmarkt abgehoben zu haben. Hierbei wurde sie von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die EC-Karte befand sich in einer Geldbörse, die am selben Tag aus einer Einkaufstasche in einem Lebensmittelmarkt in der Reichsstraße gestohlen wurde. Wer kennt die Frau und kann Angaben zu deren Aufenthalt machen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/ 960 entgegen.

