LPI-NDH: Wer kennt die unbekannte Frau?

Mühlhausen (ots) - Sie hat am Mittwoch, dem 17. Oktober, gegen 16.50 Uhr, in der Filiale der VR Bank in der Wendewehrstraße mit einer gestohlenen EC-Karte einen dreistelligen Bargeldbetrag abgehoben. Die Karte wurde zuvor, vermutlich in einem Lebensmittelmarkt in Ammern, im Sande, gestohlen. Wer die Frau erkennt oder Hinweise zum Aufenthalt der Frau geben kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03631/4510 zu melden.

