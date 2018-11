LPI-NDH: Ungebetene Gäste in Schule

Bad Frankenhausen (ots) - Unbekannte versuchten in der zurückliegenden Nacht gewaltsam in die Grundschule, in der Feldstraße, einzudringen. Eine Mitarbeiterin entdeckte am Freitagmorgen eine aufgebrochene Tür. Jetzigen Ermittlungen zufolge, wurde aus der Schule nichts gestohlen. Noch ist unklar, ob die Unbekannten überhaupt das Gebäude betreten haben. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Artern unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegen.

