LPI-NDH: Auto auf Abwegen

Oldisleben (ots) - Glück im Unglück hatten eine Autofahrerin und ihr 13-Jahre alter Sohn am Freitagmorgen bei einem Unfall in Oldisleben. Sie kamen mit dem Schrecken davon. Die 45-Jährige war gegen 07.25 Uhr in der Frankenhäuser Straße unterwegs. Plötzlich verlor sie die Kontrolle über ihren Chevrolet, prallte gegen eine Mülltonne bevor ein geparkter Suzuki ihre Fahrt stoppte. Es entstand ein Schaden von ca. 4100 Euro. Die Feuerwehr musste ausrücken, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen.

