LPI-NDH: Angebranntes Essen sorgt für Aufregung bei Mensch und Tier (Nordhausen)

Nordhausen (ots) - Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand wurden Rettungskräfte und die Polizei am Freitagmorgen, gegen 08.40 Uhr, in die Justus-Jonas-Straße gerufen. Qualm drang aus der betroffenen Wohnung, alle Bewohner hatten schon selbstständig das Haus verlassen. Nur zwei Tiere, eine Katze und ein Hund mussten gerettet werden. Und das nicht irgendwie. Mit der Drehleiter wurde der Hund ins Freie geholt. Die Katze hatte sich unter dem Sofa versteckt. Auch sie konnte unversehrt aus der Wohnung gebracht werden. Die 32-jährige Bewohnerin hatte in der Küche das Essen anbrennen lassen. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Glücklicherweise entstand, bis auf den angebrannten Topf, kein weiterer Schaden.

