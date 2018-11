LPI-NDH: Randalierend durch die Stadt gezogen, drei Jugendliche erwischt

Nordhausen (ots) - Einen Schaden von mindestens 500 Euro richteten mehrere Jugendliche am Donnerstagabend in der Morgenröte an. Ein Zeuge hatte gegen 22.30 Uhr die Polizei über eine Gruppe von Jugendlichen informiert, die an den geparkten Autos die Spiegel abtreten haben sollen. Die eingesetzten Beamten trafen in der Morgenröte auf drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren, auf die eine benannte Personenbeschreibung passte. Außerdem waren an mindestens acht Autos die Spiegel umgeklappt, wobei drei Autos Beschädigungen aufwiesen. Der Lampenschirm einer Straßenlaterne war derart beschädigt, dass die Feuerwehr zum Einsatz kommen musste, um den Schirm aus Sicherheitsgründen abzuhängen. Gegen die drei polizeibekannten Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

