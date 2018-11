LPI-NDH: Auf frischer Tat ertappt

Niedergebra (ots) - Ein 19-jähriger Mann wurde am späten Donnerstagabend auf einer Baustelle in der Halle-Kasseler-Straße beim Klauen erwischt. Die Polizisten fanden den jungen Mann nach einem Zeugenhinweis unter einem Bagger liegend. Dort hatte er sich verstecken wollen. Bereits zum Abtransport bereit stand ein Hubwagen, beladen mit Werkzeug von der Baustelle. In der Garage des Mannes fanden die Polizisten wenig später weiteres gestohlenes Baumaterial von der Baustelle. Die gestohlenen Gegenstände wurden sichergestellt und konnten noch in der Nacht zurück auf die Baustelle gebracht werden. Der bis dato noch unbescholtene Dieb befindet sich wieder auf freien Fuß. Er wollte lediglich sein Haus kostengünstig umbauen.

