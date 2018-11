LPI-NDH: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Sondershausen (ots) - Mit über 1,8 Promille war am Donnerstagabend ein 30-jähriger Autofahrer in Sondershausen unterwegs. Gegen 23.40 Uhr stoppten ihn Polizisten in der Erfurter Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Sondershäuser auch keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Transporter blieb stehen, der Mann musste mit zur Blutentnahme.

