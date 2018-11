LPI-NDH: Container in Flammen

Leinefelde (ots) - In Flammen gingen am Freitagmorgen zwei Papiercontainer in der Konrad-Martin-Straße auf. Gegen 05.00 Uhr hatte eine Anwohnerin die brennenden Container bemerkt und die Rettungsleitstelle informiert. Die Feuerwehr konnte zwar schnell löschen, dennoch entstand ein Schaden von ca. 600 Euro.

