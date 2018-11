LPI-NDH: Wintergarten ausgebrannt, zwei Menschen im Krankenhaus

Anrode (ots) - Einen Schaden von ca. 20000 Euro verursachte ein Feuer am Donnerstagmorgen in Bickenriede. Kurz nach 05.00 Uhr war der Wintergarten eines Wohnhauses in Flammen aufgegangen und abgebrannt. Die zwei Bewohner des Hauses, im Alter von 63 und 79 Jahren, kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Zur Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

