LPI-NDH: Zeugen nach Unfall gesucht

Nordhausen (ots) - Am Mittwoch, gegen 17.05 Uhr, kam es im Bereich der Fahrradstraße Grimmelallee zu einem Unfall, bei dem ein 18-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Eine bislang unbekannter Autofahrer war vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes heruntergefahren und in Richtung Grimmelallee unterwegs. Auf Höhe der Fahrradstraße kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der in Richtung Parkallee unterwegs war. Der Autofahrer erkundigte sich nach Befinden des gestürzten Radfahrers, setzte aber dann seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum beteiligten dunklen Pkw machen können. Dieser müsste im Frontbereich beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

