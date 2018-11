LPI-NDH: Gestohlenes Fahrrad entdeckt

Mühlhausen (ots) - Das gestohlene Fahrrad seiner Frau entdeckte ein Mann am Mittwochabend, abgestellt vor einer Spielothek. Die informierten Polizisten stellten wenig später das Rad, gefahren von einer Frau, in der Wendewehrstraße fest. Die 23-Jährige aus Mühlhausen gab an, das Rad gefunden zu haben. Gegen sie wurde Anzeige wegen Fundunterschlagung erstattet. Der Mann erhielt das Fahrrad seiner Frau zurück.

