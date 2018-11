LPI-NDH: Den richtigen Riecher...

Greußen (ots) - hatten Polizisten in Greußen. Sie wurden in der Nacht zum Donnerstag, gegen 02.00 Uhr, auf einen Kleintransporter aufmerksam, der mit großen Säcken beladen war. Sie kontrollierten den Fahrer und hatten den richtigen Verdacht. Der Kleintransporter war nicht mehr zugelassen, die angebrachten Kennzeichen hatte der 31-jährige Fahrer aus dem Kyffhäuserkreis seinem Schwiegervater gestohlen. Im Auto saß ein 23-jähriger Mann, den die Polizisten bereits kannten. Er hatte Drogen konsumiert, was ein Test vor Ort bestätigte. Gegen die Männer wurde Anzeige erstattet. In den Säcken befand sich stark riechender Müll, den man entsorgen wollte.

