LPI-NDH: Spiegelklatscher verursacht Schaden

Günzerode (ots) - Ca. 500 Euro Schaden hinterließ ein unbekanntes Fahrzeug am Donnerstagmorgen auf der B 243 bei Günzerode. Eine Lkw Fahrerin war gegen 04.15 Uhr in Richtung Autobahn A 38 unterwegs, als ein entgegenkommender Lkw an ihrem Außenspiegel hängen blieb. Anstatt anzuhalten, setzte der Fahrer die Fahrt in Richtung Nordhausen fort. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Verursacher nicht gefunden werden.

