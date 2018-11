LPI-NDH: Auto beschädigt

Heringen (Helme) (ots) - Eine böse Überraschung erlebte ein Autobesitzer am Donnerstagmorgen in der Straße der Jugend. An seinem Auto wurden in der zurückliegenden Nacht die Scheiben der Beifahrerseite eingeschlagen und die Windschutzscheibe beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

