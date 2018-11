LPI-NDH: Auto mit Waschanlagentor kollidiert

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Mittwoch befuhr ein Autofahrer gegen 11.30 Uhr mit seinem Opel die Waschanlage einer Tankstelle im Holzweg. Anschließend kollidierte der Pkw mit dem automatischen Tor der Waschanlage. Am Fahrzeug und am Tor entstand ein Schaden von ca. 9000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

