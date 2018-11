LPI-NDH: Heckscheibe eingeschlagen

Artern (ots) - In der Nacht zu Mittwoch schlugen Unbekannte in Artern die Heckscheibe eines Fahrzeuges ein. Der Renault war während dieser Zeit im Borlachweg abgestellt. Der oder die Täter verursachten einen Schaden von ca. 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610.

