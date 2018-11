LPI-NDH: Parkautomaten im Visier von Dieben

Bad Frankenhausen (ots) - In der Nacht zu Montag hatten es Unbekannte auf die Parkautomaten Am Schlachtberg nahe des Panoramamuseums abgesehen. Der oder die Diebe öffneten zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr drei Automaten gewaltsam. Sie hinterließen einen Schaden von ca. 9000 Euro. Ob und wie viel Bargeld die Unbekannten erbeutet haben, ist noch unklar. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind in der Nacht zu Montag nahe des Panoramamuseums verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

