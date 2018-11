LPI-NDH: Komposter in Flammen

Eigenrieden (ots) - Am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, kamen Polizei und Feuerwehr in Eigenrieden zum Einsatz. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Komposter, der sich im Garten eines Einfamilienhauses befand, in Brand geraten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Nachbarhaus entstand jedoch ein Schaden von ca. 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

