LPI-NDH: Fahrräder vor Schulen gestohlen

Mühlhausen (ots) - Am Dienstag hatten es Diebe in Mühlhausen auf Fahrräder abgesehen, die vor Schulen abgestellt waren. Zwischen 19.30 Uhr und 21.40 Uhr stahlen der oder die Unbekannten ein blau-schwarzes Fahrrad des Herstellers Ghost, das vor der Turnhalle der Margaretenschule in der Feldstraße abgestellt war. An der Nicolai Schule in der Altenburgstraße schlugen Diebe ebenfalls zu. Dort stahlen sie zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr ein schwarz-weiß-rotes Giant Mountainbike. Der Wert der erbeuteten Fahrräder beläuft sich auf insgesamt über 1000 Euro. Wer hat etwas bemerkt oder kann Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen? Hinweise bitte an die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell