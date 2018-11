LPI-NDH: Brandortuntersuchung in Seebach abgeschlossen

Seebach (ots) - Am Dienstagvormittag gingen die Ermittler der Kriminalpolizei in Mühlhausen am Brandort in Seebach auf Spurensuche. Nach Abschluss der Arbeiten vor Ort kann ein technischer Defekt als Brandursache in dem Gebäude ausgeschlossen werden. Ursächlich für das Feuer war der unsachgemäße Umgang mit offenem Feuer in einem Kamin. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung werden geführt. Am Montagabend war es in Seebach in einem Nebengebäude des ehemaligen Bahnhofes zu einem Feuer gekommen. Hochwertige Musiktechnik fiel den Flammen zum Opfer. Es entstand ein Schaden von ca. 200000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

