LPI-NDH: Mini-Bagger gestohlen - Zeugen gesucht

Ebeleben (ots) - In der vergangenen Nacht stahlen Unbekannte in Ebeleben einen schwarz-weißen Mini-Bagger. Das Fahrzeug war auf der Baustelle in der Thomas-Müntzer-Siedlung abgestellt. Ersten Ermittlungen wurde der Bagger zunächst zu einem nahegelegenen Feldweg gefahren und dann vermutlich dort auf einen grünen Transporter aufgeladen und abtransportiert. Bei dem Bagger handelt es sich um einen weißen Minibagger mit schwarzer Kabine, der Marke Bobcat. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind in der vergangenen Nacht Fahrzeuge oder Personen in der Nähe der Baustelle aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Baggers machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

