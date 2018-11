LPI-NDH: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt

Mühlhausen (ots) - Die Fahrerin eines Opel befuhr am Montag, gegen 17.30 Uhr, die Johannisstraße in Mühlhausen. An der Kreuzung Petristeinweg, Bastmarkt beabsichtigte die 52-Jährige, nach links in den Petristeinweg abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Pedelec-Fahrerin, welche auf der Johannisstraße aus Richtung Frauentor unterwegs war. Infolge des Aufpralls stürzte die Radlerin. Sie kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 2300 Euro.

