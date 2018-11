LPI-NDH: Unfall beim Ausparken

Nordhausen (ots) - Der 51-jährige Fahrer eines Ford beabsichtigte am Montagabend, aus einer Parklücke am Fahrbahnrand in der Rautenstraße auszuparken und in Richtung Bahnhofstraße zu fahren. Beim Ausparken kam es zur Kollision mit dem von hinten herannahenden Peugeot eines 64-Jährigen, der auf der Rautenstraße unterwegs war. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

