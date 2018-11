LPI-NDH: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Dingelstädt (ots) - 9500 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, gegen 22.10 Uhr, in Dingelstädt ereignete. Der 27 Jahre alte Fahrer eines Skoda befuhr die Straße Hinter den Höfen aus Richtung Riethstieg kommend. Als er nach links auf die Mühlhäuser Straße in Richtung Anger abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Citroen eines 56-Jährigen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

