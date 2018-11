LPI-NDH: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Roßleben (ots) - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Montag, gegen 17.30 Uhr in Roßleben ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ein Mann schlug zunächst aus bisher unbekanntem Grund gegen einen Mitsubishi, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedenstraße abgestellt war. Am Fahrzeug entstand jedoch kein Schaden. Als der Besitzer des Fahrzeuges hinzukam, wurde dieser von dem Unbekannten attackiert. Infolge dessen zog er sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Angreifer flüchtete. Er war ca. 1,80 m groß und schlank. Er trug einen blau-weiß gestreiften Pullover und eine schwarze Jacke. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zum bislang unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell