LPI-NDH: Reifen zerstochen

Nordhausen (ots) - Ein Mann hatte sein Fahrzeug zwischen Samstagnachmittag und Montagabend auf einem Grundstück in der Straße Zu den Steinkreuzen abgestellt. In dieser Zeit beschädigten Unbekannt zwei Reifen des VW und hinterließen so einen Schaden von ca. 200 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell