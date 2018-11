LPI-NDH: Polizei warnt vor Betrügern

Bleicherode (ots) - Um mehrere Tausend Euro wurde am Montag ein Mann aus Bleicherode betrogen. Am Nachmittag klingelten bei einem Rentnerehepaar zwei Männer, die sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgaben. Unter einem Vorwand verlangten sie die EC-Karten, die ihnen das Opfer aushändigte. Die Unbekannten verschwanden. Noch am selben Tag wurde innerhalb einer Stunde widerrechtlich Geld abgehoben. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen, ihnen Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder gar die EC-Karte zu geben.

