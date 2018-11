LPI-NDH: Kürzere Tage laden Einbrecher ein - die Nordthüringer Polizei rät...

Nordhausen (ots) - Mit der Umstellung auf die Winterzeit beginnt die dunkle, oder auch lichtarme, Jahreszeit. Bereits ab 16.00 Uhr setzt die Dämmerung ein. Ein Umstand, der von vielen Einbrechern genutzt wird, was die Zahlen belegen. 458 Wohnungseinbrüche wurden 2017 in Nordthüringen verübt. Bei 102 Einbrüchen waren die Täter zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr aktiv. Einbrüche hinterlassen nicht nur finanzielle Einbußen. Viele Opfer sind emotional derart betroffen, dass sie sich in ärztliche Behandlung begeben müssen. Mit einfachen Mitteln kann man, gerade in der dunklen Jahreszeit, Einbrechern die Arbeit erschweren.

- Wohnung/Haus/Grundstück bei Verlassen immer verschließen - Fenster schließen, NICHT gekippt lassen - Einstiegshilfen, wie Mülltonnen unter einem Fenster oder eine Leiter in der Nähe sichtbar lagern, vermeiden - Jalousien auch am Tag nutzen (ist gleichzeitig Wärmedämmung) - Bewegungsmelder am Haus schrecken ab - bei längerer Abwesenheit für das regelmäßige Leeren der Briefkästen sor- gen

Für individuelle Beratungen zum Thema Einbruchsschutz, nicht nur am Wohnhaus/Wohnung, sondern auch Wochenendhäusern/Gartenhäuser oder Kellerräumen steht Herr Polizeihauptkommissar Hartmut Speiser von der Polizeilichen Beratungsstelle der Polizei in Nordhausen zur Verfügung. Er berät vor Ort und kostenfrei in allen vier Nordthüringer Landkreisen (Nordhausen, Unstrut Hainich Kreis, Eichsfeldkreis und Kyffhäuserkreis). Terminvereinbarungen sind vorzugsweise per Mail unter PolizeilicheBeratungsstelle.Nordhausen@polizei.thueringen.de oder 03631/961504 möglich.

