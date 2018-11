LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Leinefelde (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich bereits am Samstag, 17. November 2018, in Leinefelde ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ein Seat stand zwischen 13.40 Uhr und 20.10 Uhr im Parkhaus eines Supermarktes in der Bahnhofstraße. Während dieser Zeit wurde der Pkw durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Anschließend verließ dessen Fahrer unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen haben den Unfall offenbar beobachtet und am Seat eine Notiz hinterlassen. Die Polizei bittet die Zeugen nun darum, sich persönlich bei der Polizei zu melden, da ihre Beobachtungen für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein könnten. Hinweise bitte an die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510.

